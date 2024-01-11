Sivasspor-Galatasaray Maçını Az Sayıda Taraftar İzledi
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Sivasspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS