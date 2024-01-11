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Canlı anlatım! Mücadele başladı

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Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

İLK 11'LER

Sivasspor; Ali Şaşal, Uğur, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaadin, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Koita, Barrow

Galatasaray; Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı...

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Sivasspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ali :

İnşallah bir süpriz olmaz. Sivas çok soğuk. Kar yağışı da olduysa zemin kötüdür. Yarım sıfır bitmesi bile yeterli :)

Yanıtla32
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