Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanını tamamladı ve kampa girdi.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS