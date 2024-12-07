Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanını tamamladı ve kampa girdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Otomobilde genç kadının cansız bedeni var
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.