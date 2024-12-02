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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklara Başladı
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Sivasspor, Galatasaray ile 15. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Antalyaspor maçının ardından iki gün izin yapmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antalyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 08 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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