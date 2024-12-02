Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antalyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 08 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS