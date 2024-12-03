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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşılaşmak için antrenmanlarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, minyatür kale maç ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 6'ya 6 minyatür kale maç yapan Yiğidolar, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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