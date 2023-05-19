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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor'da kart cezalısı olan bazı oyuncular yarınki maçta forma giyemeyecek.

SPOR Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Eraydın AYTEKİN SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet Türk bayrağı ile poz vererek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün havayolu ile İstanbul'a gidecek. Sivasspor'da kart cezalısı durumundaki Yatabare, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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