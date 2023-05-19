Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. - SİVAS