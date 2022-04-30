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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivasspor, Galatasaray maçına hazır Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

SİVAS - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor idmanın ardından İstanbul'a giderek kampa girecek.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

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