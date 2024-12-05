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Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik programlar uygulandı ve çift kale maç yapıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik programlar uygulanan antrenmanın son bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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