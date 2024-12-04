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Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında kar yağışı ve soğuk hava koşullarında antrenman yaptı. Antrenman, hava şartları nedeniyle planlanan sürede tamamlanamadı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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