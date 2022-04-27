- Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Alanyaspor ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden ligde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.