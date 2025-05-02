Sivasspor, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sakat oyuncular nedeniyle bazı eksiklerle sahaya çıkacak olan Sivasspor, ligde 34 puanla mücadele ediyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor