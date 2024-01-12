Sivasspor, Galatasaray ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor, dün konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında erteleme maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ligde 7. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 25'e çıkarttı.

Ligde son olarak 19 Aralık 2023'te deplasmanda Başakşehir'e 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Galatasaray maçıyla yenilmezlik serisini ise 3 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 24 gol atarken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. - SİVAS