Sivasspor finale kenetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor finale kenetlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor finale kenetlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ta yaşanıyor.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ta yaşanıyor. Yiğido, finale çıkarsa tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u yarı finalin ilk ayağında 2-1 mağlup eden DG Sivasspor, yarın rövanş maçında rakibini geçip finale çıkma hayalini kuruyor. Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında beraberlik ve galibiyet aldığı taktirde tarihinde ilk kez finale çıkacak.

Sivasspor'a beraberlik yetiyor

20 Nisan'da Alanya'da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını, Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Kerem Atakan'ın son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Yiğido, yarın akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Yiğido'ya yetiyor. Alanya'nın tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Alanya, 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Sivasspor, Alanya, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title