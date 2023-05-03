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Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan'a AVAR'da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Mete Kalkavan Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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