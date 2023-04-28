Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor