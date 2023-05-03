Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, rövanş maçını kazanarak finale yükselmek istediklerini söyledi.

Jesus, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı taktik ve teknik anlamda değerlendirmeden önce VAR ile ilgili konuşmak istediğini belirtti.

VAR'ın penaltılarını görmediğini savunan Jesus, "Hakem görmemiş olabilir, kendisi Joshua King'in arkasında kalmıştı. Kaleci onu düşürdü ve çok net bir penaltıydı. VAR bunu nasıl göremiyor, bunu anlayamıyorum." dedi.

Birkaç hafta önce hakemler hakkında konuşmak istemediğini anımsatan Jesus, "Ama bugünkü pozisyondan sonra susmak imkansız. Anlayamıyorum 4-5 tane hakem ekran başında ayrıcalıklı durumdalar. Bunu nasıl göremiyorlar, ben gördüm, ekrandan baktım, tekrarlarını izledim, net bir penaltı. VAR bunu nasıl göremez anlayamıyorum. VAR vermek istemedi." diye konuştu.

"İkinci maçta finale çıkmak istiyoruz"

Jesus, karşılaşmayı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Çekişmeli bir maç oldu, pozisyonlara girdik. Girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. İlk 10 dakikada iki tane pozisyona girdik. Rakibimizin bir tane şutu vardı, defansif anlamda kuvvetliydik. Taraftarımızın yardımıyla ikinci maçta mücadele edip finale kalmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü taraftarlarımız da finale çıkmamızı istiyor. Biz oynadığımız bütün takımlara saygı duyuyoruz, Sivasspor da iyi bir takım. Ama ikinci maçta elimizden geleni yapıp finale çıkmak istiyoruz."

Sakatlığı bulunan Enner Valencia'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Jesus, golcü oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını dile getirdi.

Jesus, Valencia'nın antrenmanlara başladığını ve bir sonraki maça hazır olacağını vurgulayarak, "Kendisi çok farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Bu yüzden zaten ligde en çok gol atan bir oyuncu. Bir sonraki maçta oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.