Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, final olarak gördükleri bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve güzel şeyler yaptıklarını vurgulayan Çalımbay, "Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi yediğimiz goller. Gerçekten çok kötü goller yedik." diye konuştu.

Maçta pas hataları da yaptıklarını aktaran Çalımbay, "Top bizdeyken Fenerbahçe'yi kontratağa kaldırdık. Yani böyle kapsayıcı toplarda ve beklemediğimiz goller yedik. Onun için tabii ki üzüldük." ifadelerini kullandı.

"Tek düşündüğümüz kupa maçı"

Çalımbay, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından avantaj yakaladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tek kale oynadık ama girdiğimiz pozisyonları veya son paslarımızda dikkatli olamadık. Bunları yaparsanız, böyle basit goller yerseniz mağlubiyet normal. Yani yapacak bir şey yok, onun için kendi adıma beklediğim oyunun çok çok altında bir oyun oynadık. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz bununla ilgili, yapacak bir şey yok. Şu anda tek yapacağımız şey üç gün sonra oynayacağımız kupa maçı, tek düşündüğümüz o."

Rakipleriyle yaptıkları lig maçının her iki takım için de final maçı niteliğinde olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Bizim de bir düzlüğe çıkmamız gerekiyordu ki net şekilde ki kupaya rahat çıkalım. Oyuncularıma net bir şekilde bunu anlattım. Bu maç bizim için çok önemliydi, kupa maçından daha önemliydi. Bizim beklediğimiz şekilde final maçı şeklinde oynayamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin ikinci yarı kalelerine gelemediğini anlatan Çalımbay, "Zaten biz gol yemeden önce de iyi oynadık. Bazı bireysel hatalarımız oldu, bazı arkadaşlarımız gereksiz yere topla oynadılar. Yoksa Fenerbahçe'nin öyle büyük bir baskı kurduğu yoktu." şeklinde konuştu.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlanmasına rağmen oyunu terk etmediğini ve sakat sakat mücadele ettiğini belirten Çalımbay, bu oyuncunun kupa maçında oynama ihtimalinin olmadığını söyledi.