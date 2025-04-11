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Sivasspor-Fenerbahçe Maçına Bilet Satışı Başladı

Sivasspor-Fenerbahçe Maçına Bilet Satışı Başladı
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Sivasspor'un Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada, 4.129 kişilik Kuzey Alt Tribünü ve Kuzey Alt Engelli Tribünü biletleri satışa açıldı. Online satış 11 Nisan'da saat 22.00'de, gişe satışları ise 12 Nisan'da saat 09.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor- Fenerbahçe karşılaşmasında, taraftarlar için 4 bin 129 kişilik Kuzey Alt Tribünü ve Kuzey Alt Engelli Tribünü biletleri satışa açılıyor.

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Satış başlangıç tarihi: Online Satış: Bugün (11 Nisan Cuma) saat 22.00 Gişe Satışı: Yarın (12 Nisan Cumartesi) saat 09.00 Bilet Fiyatı:

Kuzey Alt Tribün - 158 TL. Kuzey Kale Arkası Engelli Tribünü'nde yer almak isteyen engelli taraftarlarımız, geçerli Passolig kartı ve vizesiyle, engelli kartlarını ibraz ederek Hanımeli Çarşısı yanında bulunan Passolig gişesinden ücretsiz bilet temin edebilirler." - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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