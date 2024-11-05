Sivasspor Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Yiğidolar, ısınmanın ardından dar alan oyunu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan oyunu oynayan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS