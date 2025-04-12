Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS