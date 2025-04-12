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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlar ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla geçirildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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