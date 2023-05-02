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Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Türkiye Kupası Rıza Çalımbay Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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