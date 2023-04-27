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Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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