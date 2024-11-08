Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale maç yapan Yiğidolar, son bölümse ise taktik programlar uyguladı. - SİVAS