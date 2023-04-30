Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

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