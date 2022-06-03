Sivasspor, Fayçal Fajr'a yeni bir sözleşme önerecek - Haberler

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Sivasspor, Fayçal Fajr'a yeni bir sözleşme önerecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Fayçal Fajr'a yeni bir sözleşme önerecek

DG Sivasspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Fayçal Fajr'a yeni bir teklif götürecek.

DG Sivasspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Fayçal Fajr'a yeni bir teklif götürecek.

Sivasspor, orta saha oyuncusu Fayçal Fajr ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda biten 33 yaşındaki Faslı futbolcuya yeni kontrat önerecek. Fajr ile bir araya gelecek olan Sivasspor yönetimi, başarılı futbolcu ile yeniden sözleşme imzalamak için temaslarda bulunacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Faslı oyuncu, bu sezon 5 gol ve 7 asistle oynadı. Toplamda 39 maçta görev alan Fayçal, 3 bin 255 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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