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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Spor Haberleri

Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

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