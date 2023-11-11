Sivasspor, Trendyol Süper Lig'deki 12. maçında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek sezonun 4. mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlılar 2 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında mağlup oldu

Fatih Karagümrük maçıyla Trendyol Süper Lig'de 12. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 12. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0, 5. haftada MKE Ankaragücü'ne 3-1, 9. haftada ise Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile 2 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 12 mücadelede 13 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. - SİVAS