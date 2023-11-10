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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, sabah yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.