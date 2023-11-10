Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, sabah yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar bugün havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor, yarın saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS