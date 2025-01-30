Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor kafilesi bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.