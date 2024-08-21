- Sivasspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun 3. hafta maçında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından jokerli hedefsiz oyun ve dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik oyun ile çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Eyüpspor cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.