Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor