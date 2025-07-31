Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı maç öncesi idmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ekip, ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada koordinasyon ve kuvvet odaklı idman yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor