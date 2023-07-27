Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5-2 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale oyun ile günü tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.