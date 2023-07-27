Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik programlar uyguladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik programlar uyguladı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor