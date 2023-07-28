Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor. Sivasspor, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman reaksiyon sürati ile başladı. Ardından 5'e 2 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel sınırlı alan oyunu ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
???????