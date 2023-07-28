Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor. Sivasspor, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.