Sivasspor, Erhan Erentürk ile yollarını ayırdı

Sivasspor Kulübü, genç kaleci Erhan Erentürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp kaleci Erhan Erentürk arasındaki 26.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Kulübümüz ile futbolcumuz Erhan Erentürk arasındaki 26.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Erhan Erentürk'e kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." - SİVAS