Sivasspor deplasmanda 25 puan topladı - Haberler

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de dış saha maçlarında 25 puan topladı.

Ligin son haftasına 51 puanla 10. sırada giren ve dış sahadaki maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, evinde daha başarılı bir performans sergiledi.

Dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 25 puan toplamayı başaran Sivasspor, iç sahada ise bir maç eksikle 18 karşılaşmada 26 puan kazandı.

İç sahada çıktığı 18 maçın 6'sını kazanan, 8 beraberlik alan, 4 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti, 8 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda rakip fileleri 24 kez havalandırıp kalesinde 29 gol gören Sivasspor, iç sahadaki 18 maçında 26 gol attı, 20 gol yedi.

Sivas temsilcisi evindeki son maçında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.