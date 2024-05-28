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Sivasspor Defans Oyuncusu Samba Camara Ameliyat Oldu

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Sivasspor'un defans oyuncusu Samba Camara, sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdaktan ameliyat oldu. Aynı seansta daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

Sivasspor'un defans oyuncularından Samba Camara, sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdaktan ameliyat oldu.

Sivasspor'un defans oyuncusu Samba Camara, geçirdiği sakatlık sonrası sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi. Aynı seansta daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpte Camara için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, "Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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