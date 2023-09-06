Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Sivasspor Kulübü, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Vaclav Jezek Turnuvası'nda Çekya ile yaptığı maçta sakatlanan futbolcusu Yunus Emre Konak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sivasspor Kulübü, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Vaclav Jezek Turnuvası'nda Çekya ile yaptığı maçta sakatlanan futbolcusu Yunus Emre Konak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada forma şansı bulan orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın rakip takım oyuncusunun müdahalesi sonucu bir süre yerde kaldığı belirtildi.

Sahada yapılan ilk müdahaleden sonra genç sporcunun hastaneye kaldırıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hastanede bilinci açık olan sporcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, kulübümüz Yunus Emre'nin durumunu yakından takip etmekte ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişim halindedir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.