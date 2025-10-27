Haberler

Sivasspor'dan TFF'ye Hakem Şeffaflığı Talebi

Sivasspor Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklamasının ardından, bu hakemlerin isimlerinin ve görev yaptığı maçların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istedi.

Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bu hakemlerin isimlerinin ve görev yaptığı müsabakaların şeffaf şekilde paylaşılmasını talep etti.

Kulübün, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin fiilen bahis oynadığını kamuoyuna duyurduğu anımsatıldı.

Sivasspor Kulübü'nün futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle yönetilmesini daima savunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başkan ve TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolundaki bu olumsuzluklara karşı gösterdiği kararlı duruşu takdirle karşılıyoruz. Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isim isim açıklanması ve görev yaptıkları müsabakaların şeffaf biçimde paylaşılması, Türk futboluna duyulan güvenin yeniden tesisi için zorunludur. Geçmişte hakem hatalarından en fazla etkilenen kulüplerden biri olarak, TFF'nin bu süreci şeffaflıkla yürüteceğine olan güvenimizin tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
