Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

Son 12 sezonun en kötü performansı

UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ???????Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle: