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Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

Spor Haberleri

Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

Son 12 sezonun en kötü performansı

UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ???????Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:

Sezon0GBMAYP
2022-20236042494
2021-20226132676
2020-20216222678
2019-20206231969
2018-201961236115
2017-201862048116
2015-20166051795
2014-20156123795
2013-2014630312129
2012-201363216411
2011-20126222898
2010-201161235145
2009-201060154141
Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

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