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Sivasspor'dan Rey Manaj'a Açıklama: 'Yorumları Kınıyoruz'

Sivasspor'dan Rey Manaj'a Açıklama: 'Yorumları Kınıyoruz'
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Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak, oyuncularına yönelik hadsiz yorumları kınadı ve Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas spor Kulübü, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul pozisyonuna ilişkin gündemle alakalı, "Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz" denildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivas spor, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul spor gündemine düştü. Sivasspor Kulübü de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivasspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır. Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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