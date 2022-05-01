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Sivasspor'dan galibiyet pozu!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 44'te Mustapha Yatabare, 49'da Ulvestad ve 64'te Ahmet Oğuz attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Bayram şekeri' notu eklendi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Haberler

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