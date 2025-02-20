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Sivasspor'dan Duygusal Video: 'Takımımızı Yalnız Bırakamayız!'

Sivasspor'dan Duygusal Video: 'Takımımızı Yalnız Bırakamayız!'
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Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde taraftarlarını tribüne davet eden duygusal bir video paylaştı. Videoda, küçük bir çocuğun annesiyle yaptığı diyalogda Sivasspor'a olan sevgi ve bağlılık ön plana çıktı.

Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde taraftarlarını tribüne davet eden duygusal bir video paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videoda, Sivasspor sevgisinin aile içindeki yerini anlatan sıcak bir hikayeye yer verildi.

Paylaşımda, maça gitmek isteyen küçük bir çocuğun annesiyle yaşadığı diyalog ekrana yansıtılıyor. Annesi, soğuk hava ve kurs nedeniyle çocuğunun stada gitmesine izin vermek istemese de minik Yiğido'nun şu sözleri yürekleri ısıttı:

"Anne, Sivasspor'un bize çok ihtiyacı var! Takımı yalnız bırakamayız. Haris abi, Murat abi, Ziya abi, Ali abi, Fode abi bizi bekliyor."

Bu sözler karşısında duygulanan anne, çocuğunun maça gitmesine izin veriyor. "Bazı sözler yürekten söylenir: Takımımızı yalnız bırakamayız!" notuyla paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Sivasspor, kritik mücadelede Yiğidoların desteğini arkasına almak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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