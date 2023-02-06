Sivasspor'dan depremde yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı Spor Haberleri Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yardımcı antrenörlerinden Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Ayhan Tenbeloğlu'nun yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Spor Kahramanmaraş Sivasspor Hatay Spor Haberler

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