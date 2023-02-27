Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'dan açıklama: "Gün birlik günüdür"

Spor Haberleri

Sivasspor'dan açıklama: 'Gün birlik günüdür'

DG Sivasspor Kulübü, futbolun siyasetten uzak kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gün birlik günüdür.

DG Sivasspor Kulübü, futbolun siyasetten uzak kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür" ifadelerine yer verdi.

Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Karşı karşıya kaldığımız büyük doğal afet, deprem bölgesinde büyük can kaybı ve yıkıma sebep olduğu gibi tüm ülkede de derin üzüntüye ve ağır travmaya yol açmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile çalışmalarına devam ederken diğer tüm kurum, kuruluş ve insanlarımız da olağanüstü bir dayanışma ile fedakarca bu çabaya katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturması en büyük temennimizdir. Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileklerken, bölgede hizmet sunan, bölgeye destek veren her kişi ve kuruluşa derin şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz" denildi. - SİVAS

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title