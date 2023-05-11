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Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi

Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrı hisseden Ziya Erdal'ın çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Sivasspor sol bekinde görev alan futbolcunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Ziya Erdal Sivasspor Spor Haberler

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