Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiği bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrı hisseden Ziya Erdal'ın çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildi.
Sivasspor sol bekinde görev alan futbolcunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor