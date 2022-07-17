Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. - Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor SİVAS - Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise 4'e 1 pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Spor Haberler

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