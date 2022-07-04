Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
AA - Zafer Göder - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Gerede ilçesindeki bir otelde kampta bulunan kırmızı-beyazlılar, yardımcı antrenörler gözetiminde sabah antrenmanı yaptı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıkları, akşam yapılacak antrenmanla sürecek.
AA / Zafer Göder - Spor